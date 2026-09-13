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इश्क़ की विरासत

Shambhawi Sisu

Shambhawi Sisu

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                            किसी से इश्क़ हो जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ हमारे इख़्तियार में होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो रूह की वह ख़ामोश पुकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना दस्तक दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के किसी अनजान कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर ठहर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हम चाहें भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस एहसास से बेख़बर कहाँ रह पाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आवाज़ में सुकून मिलने लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की ख़ामोशी में अपना अक्स दिखाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी की मौजूदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का सबसे ख़ूबसूरत हिस्सा मालूम होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर इश्क़ का मुक़द्दर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मोहब्बतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तक़दीर की किताब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक ख़ूबसूरत अध्याय बनकर आती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें छूती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बदलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर ख़ामोशी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे रह जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरा-सा अफ़साना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकही गुफ़्तगू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बुझते हुए ख़्वाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक ऐसा एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे वक़्त भी पूरी तरह मिटा नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत मिटने के लिए होती भी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे हमारे भीतर उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी तासीर बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कभी हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक शख़्स के लिए महसूस किया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन हमें यह सिखाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी के साथ ठहरना क्या होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की ख़ामोशी समझना क्या होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी के टूटे हुए हिस्सों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना सवाल किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हथेलियों में सँभालना क्या होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीती हुई मोहब्बत को भूल जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही प्रेम का अंत नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे दिल के किसी पाक कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महफ़ूज़ रख देना भी प्रेम है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना इल्ज़ाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना लौटने की आरज़ू के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर वह शख़्स
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे हमने कभी सच्चा प्रेम किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ अपना हिस्सा लेने नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर प्रेम का अर्थ छोड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर जब ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नए हमसफ़र का हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे हाथ में रखती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद हम उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अतीत की परछाईं नहीं देते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अतीत से सीखा हुआ प्रेम देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही धैर्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अपनापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही नर्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शिद्दत…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नए रिश्ते के नाम के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई मोहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर हमारे साथ उम्र भर नहीं चल सकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इसका अर्थ यह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह व्यर्थ थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसका मक़सद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे साथ चलना था ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें उस इंसान के लिए तैयार करने आई थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच हमारा हमसफ़र बनेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब अपनी पुरानी मोहब्बत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलने की कोशिश नहीं करती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दुआ की तरह रख दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शिकवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सवाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न लौटने की कोई ख़्वाहिश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक शुक्रिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उसने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत करना सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम मैं किसी अपने को दे पाऊँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुराने इश्क़ की राख नहीं होगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस इश्क़ से सीखी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नर्म रोशनी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत की सबसे ख़ूबसूरत विरासत है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई हमारा होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे साथ न रह सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उसके हिस्से का प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर इतना ज़िंदा रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हम किसी और के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भी सच्चे हो जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोहब्बत का मुक़ाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ इश्क़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें किसी और की ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकम्मल मोहब्बत बनकर उतरने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरा छोड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ की असली फ़तह यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जिसे हम रख न सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे मिली मोहब्बत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने भीतर इतना पाक रख लें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वह किसी और के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी रूह से निकली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ख़ूबसूरत दुआ बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शांभवी श्रीवास्तव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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