आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tumhara na hona
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तुम्हारा ना होना

Shakti

Shakti

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम्हारा न होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं चुप हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं दो कप चाय नहीं बनाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का अख़बार भी यूँ ही पड़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं खुलता कोई पन्ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं होती कोई बात—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मौसम कैसा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मैं चुप हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहीं से नहीं आती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खाँसी की आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले की वो घरघराहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सुनाई देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के खर्राटों के सुर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ शांत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सोफा चुप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कुर्सी चुप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीवी भी चुप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अकेले कमरे में बैठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी चुप हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा न होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना कठिन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह चाय बनती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले दो कप बनते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब एक ही बनती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ अनजाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कप निकाल लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कप चाय पी जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा यूँ ही ठंडा होता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद चाय की आदत नहीं गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हारे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह बिताने की आदत नहीं गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा न होना कितना कठिन है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हर सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कप चाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे कह जाती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
46 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree