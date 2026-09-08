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मेरा शहर कहीं खो गया

Shakti

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                            मेरा बचपन जिस शहर में बीता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वहाँ लौटकर आती हूँ तो लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर तो वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मेरा शहर कहीं खो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन छोटे-छोटे पेड़ों को हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन में पौधों की तरह देखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वे आसमान छूते पेड़ बन गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी शाखाएँ इतनी फैल गई हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उनके बीच से पुरानी गलियाँ भी दिखाई नहीं देतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जिन रास्तों पर बिना सोचे दौड़ती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उन्हीं रास्तों पर चलते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ अजनबी लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घर नहीं रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँगन नहीं रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आवाज़ें नहीं रहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चेहरे नहीं रहे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अब उस शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा बचपन भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ बड़े होते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बदलता गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग दूर होते गए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं भी जाने कब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पुराने शहर से बहुत दूर हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी होकर लौटूँगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपना शहर मुझे पहचान लेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज लौटकर समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर ने मुझे नहीं भुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस समय ने उसे इतना बदल दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरी यादों वाला शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सिर्फ मेरी यादों में बचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शहर नक्शे से नहीं मिटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हमारे भीतर से धीरे-धीरे मिटते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही सबसे ज्यादा दर्द देता है
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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