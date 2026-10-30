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जब अपना ही शहर अनजान हो गया।

Shakeel Jay

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                            मैंने सारे ख़्वाब बेच दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़रीददार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मरकर भी ज़मीन न पा सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बैठे-बिठाए ज़मींदार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उम्र गुज़ार दी अपना मुक़द्दर बनाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक दिन में ही मेरी मेहनत का हक़दार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हिस्से में कभी कुछ भी नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बदला तो वो मालदार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने चाहा था कि सबके साथ रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अपना ही मुझसे बेज़ार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मेहनत का हिसाब कौन देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पसीना जैसे बेकार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने आँखों में सजाए थे जो सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सपना वक़्त का शिकार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पूछता है हाल मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ज़िंदा हूँ, मगर लाचार हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समीर किससे अपने दर्द का शिकवा करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपना ही शहर अनजान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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