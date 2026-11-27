बस यही सवाल है भगवान से, 15 हजार तनख्वाह मेरी।

आज उठा हूँ बड़े आराम से,

और चला हूँ मैं ऑफिस शाम से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।

कैसे पालूँ मैं बच्चे शान से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



किराया भी देना है मकान से,

राशन भी लाना है दुकान से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



कैसे चलाऊँ मैं गाड़ी आराम से,

पेट्रोल माँगे वो भी दुकान से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



कैसे खाऊँगा मैं पिज्जा आराम से,

महँगा लगे वो भी दुकान से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



बिजली का बिल भी आया है नाम से,

कैसे बचाऊँ खुद को अंजाम से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है,

बच्चों को स्कूल भी पहुँचाना है,

कैसे निकलूँ इन सब कामों से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



कभी घूमने का मन करता है शाम से,

पर जेब डराती है अपने हिसाब से,

कैसे जियूँ मैं अपने अरमान से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



महीना अभी आधा ही गुजरा है,

जेब का हर नोट बिछड़ चुका है,

अब उधार माँगूँ किसके नाम से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।



ख्वाब तो देखे हैं आसमान से,

मगर वास्ता पड़ता है दुकान से,

कब बदलेगी जिंदगी मेरी,

बस यही सवाल है भगवान से,

15 हजार तनख्वाह मेरी।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले