वो है फक़त अल्लामा इक़बाल का नाम।

दुनिया में छाया हुआ है जिसका कलाम

हम में नादिर है एक उस शख्स की शान

तैंतीस डॉक्ट्रेट के एजाज से नवाजा गया

वो है फक़त अल्लामा इक़बाल का नाम।

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52 मिनट पहले