राहें है कठिन पर सफर है करना

राहें है कठिन पर सफर है करना,

मंजिल तक है तुम्हें पहुंचना,

मुश्किल को आसान बना कर,

चलना है जीवन भर तुझको,

कंकड़ पत्थर के खण्डो सें,

ठोंकर खाकर या गिरकर के,

न हार माननी है तुझको,

पग- पग पर बढ़ना है तुझको,

कहीं मिलेंगे पाषाण भांति वें,

कहीं मिलेंगे नराम प्रसून,

पर एक दिन आगे आकर के,

अरि को करना चकनाचूर,

तो बात ठान लो आज यह,

संघर्ष नहीं होगा विराम,

तब ही जा करके जीवन में,

आगे कर सकोगे तुम आराम।।

- अम्बिका प्रसाद " अम्बिक"

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एक घंटा पहले