जिंदगी यूँ है नही बनती हैं सितारों सी

हार मत मान

कोशिस तमाम कर तू,

लोगों को बताना हैं

खुद को बदनाम कर तू।

जिंदगी यूँ हीं नही

बनती हैं सितारों सी,

अनगिनत कठिनाइया

आती हैं पहाड़ो सी।

जो तोड़ कर बढ़ता हैं आगे

वह कुछ करके दिखलाता हैं,

जो चैन की लेता हैं नींद

वह बैठा हीं रह जाता हैं।

काट कर पत्थर को जल- सा

राह बनाते हैं जो,

आगे चलकर एक दिन

सफल हो जाते हैं वों।

लगा दे जी जान तू

मेहनत करने में,

कल ये आगे आएगी

जिन्दगी सवारने में।

- अम्बिका प्रसाद "अम्बिक"



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एक घंटा पहले