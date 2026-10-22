कुछ शब्द गिरे अनंत से

अनुभव की अदालत में



अनुभव के काग़ज़ पर

लिखे गये अनगिनत



शब्द-



टूट कर गिरते हैं ,

आँखों की कोटरों से ,

कुछ दर्द भरे ,

कुछ प्रीत भरे I



कोई गुरु नहीं ,

कोई उस्ताद भी नहीं ,

न ही कोई ज़िल्द ,

किताब भी नहीं l



शब्दों की नदी

फिरती रही

अदृश्य पथ पर

अनुभव के रथ पर

अर्थ की खोज

जंगल, शहर

पहाड़, पत्थर

हर डगर |





अनुभव के पंखों से ,

उड़ते शब्द,

शब्द हवा में,

गिरते , चलते

करुणा, क्रोध,

मद, मोह

प्रेम, वियोग,

सुयोग लिए

यात्रा अनंत की

करते हैं |



कितने आए ,

और चले गए l

निपुण,सयाने

बीत गए l



अनुभव की ,

यूनिवर्सिटी में ,

जाने कितने ,

रीत गए|



कुछ शब्द

गिरे अनंत से ,

अनुभव की

कचहरी में ,

पेश हुई दलीलें ,

वकीलों की !



शब्द



अदालत के

कटघरे में

मौन खड़ा

दलीलें सुनाता रहा

अपनी किस्मत

का निर्णय

भाषा के

न्यायाधीश से

हक में करने की

अपील करता रहा |

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4 घंटे पहले