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कुछ शब्द गिरे अनंत से

Shailendra Mishra

Shailendra Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अनुभव की अदालत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव के काग़ज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखे गये अनगिनत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द-
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट कर गिरते हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों की कोटरों से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द भरे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रीत भरे I
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गुरु नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उस्ताद भी नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही कोई ज़िल्द ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब भी नहीं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिरती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव के रथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ की खोज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल, शहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़, पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर डगर |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव के पंखों से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ते शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द हवा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते , चलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा, क्रोध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद, मोह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, वियोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुयोग लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यात्रा अनंत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हैं |
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने आए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चले गए l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निपुण,सयाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीत गए l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूनिवर्सिटी में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीत गए|
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरे अनंत से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचहरी में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेश हुई दलीलें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वकीलों की !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदालत के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटघरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन खड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दलीलें सुनाता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी किस्मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का निर्णय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यायाधीश से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक में करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपील करता रहा |
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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