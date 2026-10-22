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दया, क्षमा और युद्ध

Shailendra Mishra

Shailendra Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दया, क्षमा और युद्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इतना भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि करुणा को कायरता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लिया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा करना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने अपराध के सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चात्ताप लेकर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरण में झुका हुआ सिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार निर्दोष नहीं होता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकना केवल भय होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का स्वीकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद की पहली भाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अंतिम विफलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर अधूरा संघर्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति नहीं होता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ घाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभूमि में केवल सैनिक नहीं मरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी घर का भविष्य मरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ की नींद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे का विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मनुष्य होने का अर्थ भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए युद्ध से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु की शक्ति नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी विवेकहीनता को तौलना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय की संभावना से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कीमत को जानना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न्याय का द्वार खुला हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तलवार उठाना अहंकार है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर द्वार पर अन्याय खड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ प्रतिरोध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अधिकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैतिक प्रश्न भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन याद रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध जीत लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय पा लेना नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु को झुका देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य को सिद्ध करना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजेताओं के नाम लिख सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समय पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विजय के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मनुष्य दबे थे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य की सबसे बड़ी विजय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु का विनाश नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शत्रुता का अंत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मनुष्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य के विरुद्ध खड़ा करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय वह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें दूसरा पराजित हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय वह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्यता पराजित न हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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