ख़्वाब-ओ-ख़यालों में

मेरे ख़्वाब-ओ-ख़यालों में रहते हो तुम,

दूर होकर कर भी मेरे पास रहते हो तुम।



कभी रूबरू मुलाक़ात करने नहीं आते,

पर तन्हाई में हर-दम साथ रहते हो तुम।



रश्क़ करता है ज़माना मेरे उस दिल से,

जिस दिल के आस-पास रहते हो तुम।



तुम्हारी अदा-ए-बे-नियाज़ी भी कमाल है,

जिसके बूते मेरे दिल में बसे रहते हो तुम।



ख़यालों के जहाँ को बे-रंग होने नहीं देते,

मेरे तसव्वुर में रोज़ नए रंग भरते हो तुम।

--- शैलेन्द्र भटनागर "शील "

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एक घंटा पहले