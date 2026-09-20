जीना सीख लेंगै

सीख लेंगे जीना उम्र के साथ चलते-चलते।

जैसे सीखा है दर्द सहना दर्द सहते सहते।



चलना भी सीख लेंगे एक दिन ज़िंदगी में,

नशेब-ओ-फ़राज़ रास्तों पर चलते-चलते।



जीते जी हार न मानेंगे मसाफ़-ए-जीस्त में,

करेंगे बुलंद फ़तह का परचम लड़ते-लड़ते।



ग़म-ए-हयात की तपिश से हर्ग़िज़ न डरेंगे,

गुजार देंगे उम्र सारी आग में जलते-जलते।



रफ़्ता-रफ़्ता नजात मिल जाएगी अंधेरों से,

पा लेंगे हम अपनी मंजिल टहलते-टहलते।

--- शैलेन्द्र भटनागर "शील "

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48 मिनट पहले