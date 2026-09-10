अब वो मोहब्बत नहीं रही

अब वो दिल नहीं रहा वो मोहब्बत नहीं रही,

इज़्तिराब नहीं रहा कोई शिकायत नहीं रही।



मुतमइन हुए तर्क-ए-त'आल्लुक के ब'आद,

अब दिल खोल के रोने की आदत नहीं रही।



मुस्तक़िल ख़ामोशी सी पसर गई है ज़ेहन में,

दिलों के दरम्याँ हर्फ़-ओ-हिकायत नहीं रही।



दो रोज़ में उल्फ़त का वो आलम गुज़र गया,

रस्म-ओ-राह में पहले सी रफ़ाक़त नहीं रही।



वीराँ बयाबान में बदल गया गुलशन-ए-दिल,

मुरझाए गुलों में अब वो नज़ाकत नहीं रही।

--- शैलेन्द्र भटनागर "शील "

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26 मिनट पहले