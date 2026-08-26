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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mai Ram ka vansh hu or muhammad ka Ansh hu
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मैं राम का वंश हूँ और मुहम्मद का अंश हूँ

Şhahnawaz Pahat

Şhahnawaz Pahat

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मुसलमान होना जुर्म है तो इस जुर्म की सज़ा दी जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस गुनाह की वजह भी बता दी जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारवाँ गर अमन का तुम्हारी आंखों में चुभता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज़ुल्म की मशाल से इसमें आग लगा दी जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ढूँढता हूं फिर पुराने हिंदुस्तान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां नींद अपनी चादर उतारती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज़ान की तकबीर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर की घंटियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां अब्दुल वुजू करता था आबे गंगा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा बच्चों को दम कराती थी मस्जिद के बाहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे हिन्दुस्तान की वही पुरानी शाम लौटा दी जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बच्चों के झगड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पड़ोसी के मसाइल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो इसमें धर्म की हवा दी जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत की चाल है, धर्म का जो ये जाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे शहर में घूम के ये बात बता दी जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं राम का वंश हूँ और मुहम्मद का अंश हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे गीता व कुरआन की आयतें पिला दी जाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां राम ने ख़ुदा को और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा ने राम को ललकारा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे युद्ध की वो भूमि भी दिखा दी जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अश्क़ फ़तेहपुरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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