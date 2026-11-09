आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ahobhag ayodhya me Ram ji padhare h
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अहोभाग अयोध्या में राम जी पधारे हैं

Şhahnawaz Pahat

Şhahnawaz Pahat

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जल रहे हैं दीप जैसे आसमां के तारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहोभाग अयोध्या में राम जी पधारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चहुँ ओर उल्लास है, खुशनुमा नज़ारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल मृदंग बज रहे हैं, झूमती बहारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहोभाग अयोध्या में राम जी पधारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुल्हन सी सजी अयोध्या चांद सा निखार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त विचलित खड़े हैं पथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु का इंतजार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता, राम और लखन रथ में सवार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयोध्या है शोभायमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुशोभित प्रवेशद्वार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामलला के दर्शनों को देवता पधारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहोभाग अयोध्या में राम जी पधारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पे झलकता तेज़ सूर्य के समान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाएं-बाएं राम लखन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन पर सीता विराजमान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त भी क्या खुशनसीब कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समक्ष उनके भगवान् हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने भोले भाले और कितने दयावान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अयोध्या में चहुं ओर गूंजे राम के जयकारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहोभाग अयोध्या में राम जी पधारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल रहे हैं दीप जैसे आसमां के तारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चहुं ओर उल्लास है खुशनुमा नज़ारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल मृदंग बज रहे हैं झूमती नज़ारे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अश्क़ फ़तेहपुरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree