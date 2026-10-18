आग बेवफ़ाई दी आज मैनू डसदी है

अग्ग बेवफ़ाई दी आज मैनू डसदी ए
बण ग्या जोगी तेरे प्यार विच
दुनिया सारी हंसदी ए
अग्ग बेवफ़ाई दी अज मैनू डसदी ए
अग्ग बेवफ़ाई दी
बुल्लणा ता चाहाँ तेरी मिट्ठी बातां नू
तेरे लईं रौंदा है दिल रातां नूं
अंख विच मेरे पाणी आजा
ज़िकर तेरा जब सुणदा ए
असी दिल तां समझ ना माने
ख्वाबां तेरे ही बुणदा ए
दिल विच यादां तेरियां फ़िरदी
आंखा विच तस्वीर तेरी
आंखा विच तस्वीर तेरी अब सजदी ए
अग्ग बेवफ़ाई दी आज मैनू डसदी ए
बण ग्या जोगी तेरे प्यार विच
दुनिया सारी हंसदी ए
अग्ग बेवफ़ाई दी अज मैनू डसदी ए
आंखा विच बस्दे ख़ंजर तेरे
कित्ता जिगर दे पार वे
ज़हर भरा है दिल विच तेरे
समझा मैं ताँ प्यार वे
जल गया दिल साड्डा ओन्नू
वेख के गैरां दी बाहां विच
दुनियां विच पागल फिरदा
यार पहाट सरदार वे
चल देवे कांधा यारों
प्यार की लाश अब सज्दी ए
बण ग्या जोगी पहाट प्यार विच
दुनियां सारी हंसदी ए
अग्ग बेवफ़ाई दी आज मैनू डसदी ए
अग्ग बेवफ़ाई दी आज मैनू डसदी ए
-अश्क़ फ़तेहपुरी
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55 मिनट पहले
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