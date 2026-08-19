आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Yeh mod nahi hai ant
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

यह मोड़ नहीं है अंत

shafaque rauf

shafaque rauf

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            थक कर बैठ गए तुम क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पथ छूटा तो रोते क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हाथ न आई छोटी जय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ढहती दिवार को ढोते क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थिति से तुम अधिक लड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य झोंककर खड़े रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जो मंज़िल दूर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बीते पल को रोते क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मोड़ नहीं है अंत सखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल कठिन अध्याय है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ना ही जिसका धर्म यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हार देख क्यों टूट रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव की इस जलती लौ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों धीरज का दामन छूट रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान अपनी उस ताकत को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इस असफलता ने दी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू थका ज़रूर है राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हौसला तेरा नहीं छूट रहा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो फिर एक बार तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल कठिन अध्याय है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लग चुकी तलब अब जीतने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को अंगारों में झोंकेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई राह न रोक सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस महा-विजय को टोकेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकरें चीखकर कहती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'तू गिरकर मारा जाएगा',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसले हँसकर कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'चल, देख लेंगे, देख लेंगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'तू बढ़ता चल, तू थमता क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मोड़ नहीं है अंत सखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल कठिन अध्याय है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- शफ़क़ रऊफ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
27 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree