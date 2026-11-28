और कुछ किस्से अधूरे होकर भी दिल में बहते हैं।

कभी हमारी राहें एक मोड़ पर मिलेंगी,

तो शायद आँखें बहुत कुछ कह जाएँगी।

कुछ बातें लफ़्ज़ों में ढल नहीं पातीं,

कुछ यादें वक़्त के साथ मिट नहीं जातीं।



तुम्हारी दुनिया में नए रंग खिलेंगे,

मेरी सुबहों में कुछ पुराने पल मिलेंगे।

न शिकवा रहेगा, न कोई सवाल होगा,

बस दिल में एक ख़ामोश-सा ख़याल होगा।



हर रिश्ता मंज़िल तक पहुँचे, ज़रूरी तो नहीं,

हर चाहत का मुकम्मल होना भी ज़रूरी तो नहीं।

कुछ लोग साथ नहीं, एहसास बनकर रहते हैं,

और कुछ किस्से अधूरे होकर भी दिल में बहते हैं।





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19 मिनट पहले