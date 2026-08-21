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कविता (मानव में ईश्वर और शैतान)

Savitri Swami

Savitri Swami

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                            संसार है सागर में लहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव है मछली समान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्या ढूंढे रे प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें ईश्वर तू ही शैतान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठती लहरें मिटती लहरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता रहेगा समय का चक्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जन्मेगा एक की मृत्यु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों करता प्राणी इतना फक्र।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्यता को ठोकर मारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ रहा अपना अपमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्या ढूंढे रे प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें ईश्वर तू ही शैतान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा करता धर्म करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करके दान तू पुण्य कमाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है वो भी किसी मां का लाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जीव को तू काटके खाता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर जाता मस्जिद जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटता नहीं फिर भी अभिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्या ढूंढे रे प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें ईश्वर तू ही शैतान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछी को तू दाना डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु पे प्यार दिखाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालकर पंछी पिंजरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव जंगल से उठाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर क्यों इतना पाखंडी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता फिरे खुद पे गुमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्या ढूंढे रे प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें ईश्वर तू ही शैतान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीर्थ जाता गंगा नहाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू करता है नदियों को गंदा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ काटकर वन उजाड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू करता स्थापित उद्योग धंधा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन प्रलय मचने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किया प्रकृति का सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर क्या ढूंढे रे प्राणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें ईश्वर तू ही शैतान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- (सावित्री स्वामी)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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