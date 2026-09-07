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कविता (जिंदगी से नाराज़)

Savitri Swami

Savitri Swami

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                            जो कल नहीं थी ऐसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी आज हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बिना वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी से नाराज हूं मैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब धड़कता है दिल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसे रुक सी जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख अपनी ही तस्वीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगाहें झुक सी जाती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई समझ सके ना भाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा अंदाज हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बिना वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी से नाराज हूं मैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊंचे है सपने मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उड़ान कोई दे सकेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर अपनी खुशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या गम कोई ले सकेगा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख नहीं फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक परवाज हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बिना वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी से नाराज हूं मैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों में व्यक्त हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे मेरे भाव नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देख सके दृग दृष्टि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे मेरे घाव नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लफ्जों पे शब्द नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक अल्फाज हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बिना वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी से नाराज हूं मैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाने की चाहत मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना खोने से डरती हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखरी मंजिल मौत मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल जिया करती हूं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली किताब है जिंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक राज हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बिना वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी से नाराज हूं मैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल नहीं थी ऐसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसी आज हूं मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बिना वजह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी से नाराज हूं मैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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