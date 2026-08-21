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कविता (आजाद उड़ने दो)

Savitri Swami

Savitri Swami

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                            आजाद उड़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलाकर अपने पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोना चांदी ना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी मेरा गहना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजना सवरना छोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही नारी से कहना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करु ना किसी से मैं शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर समस्या से मुझे लड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद उड़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलाकर अपने पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना पापा की परी बनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना बनना मुझे बिटिया रानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको तो बस लिखनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी की नई कहानी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गीदड़ ना आँख उठाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनके शेरनी दहाड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद उड़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलाकर अपने पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और मुझे क्या रोकेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोक मुझे तुम देते हो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर प्यारे-प्यारे नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी छीन लेते हो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ो मुझे मेरे हाल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भविष्य गड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद उड़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलाकर अपने पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मुझे बंधन चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना करनी मुझको बंदगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़के सारी जंजीरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीनी है अपनी जिंदगी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बहाव ना समझे धारा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाली में उसको सड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजाद उड़ने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलाकर अपने पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे आजाद उड़ने दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(सावित्री स्वामी)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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