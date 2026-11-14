वो मेरी उदासी की वजह हो उसे पता न हो

मुझे इश्क़ हो तो इकतरफ़ा हो

वो मेरे ख़्वाबों में तो आए मगर उसे पता न हो



मैं उसे चाँद कहूँ ये राज़ चाँदनी से कहूँ

वो मेरी हर दुआ में रहे, मगर उसे पता न हो



वो किसी और की हँसी में शामिल रहे

मेरी मुस्कुराहट की वजह वो हो उसे पता न हो



मैं उसके शहर से गुज़रूँ बेवजह ही कभी

मेरे आने की वजह वो हो उसे पता न हो



मैं उसके नाम की चिट्ठियाँ लिखकर रखूँ

मगर किसी चिट्ठी पर उसका पता न हो



उसकी तस्वीर से बात करूँ रात भर

मेरे हर लफ़्ज़ में उसका ज़िक्र हो उसे पता न हो



वो कभी मेरी गली से गुज़रे तो यूँ लगे

कोई मुद्दत से उसकी राह देखता हो उसे पता न हो



न कभी उससे चाहूँ कि वो मेरा हो जाए

बस वो आबाद रहे मेरा दिल चाहे ये बात भी उसे पता न हो



मैं कभी उससे मिलूँ तो अजनबी ही रहूँ

मेरी पूरी कहानी वही हो उसे पता न हो



मैं उसकी ख़ुशी में अपनी ख़ुशी ढूँढ़ता रहूँ

वो मेरी उदासी की वजह हो उसे पता न हो



और जब आख़िरी बार उसका ज़िक्र आए, ऐ सौरव

तेरी आँखें नम हों मगर उसे पता न हो

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2 hours ago