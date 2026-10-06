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मुझको डांटती फिरती रहती हरदम

Saurav Rhythm

Saurav Rhythm

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कल्लू चौक से आती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काला चश्मा लगाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को जलाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे गोरी गोरी एक मैडम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको डांटती फिरती रहती हरदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की का नाम था अनम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे टुकुर टुकुर देखते रहते हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की का नाम था अनम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कुर्ती में आती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जींस पहनती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जब मुस्कुराती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे पागल हो जाते थे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नज़र पड़ती शर्मा जाते हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की का नाम था अनम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे गुस्से में भी प्यारी लगती एकदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की का नाम था अनम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
Reception में बैठती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लाइब्रेरी में दिखती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाती पीती रहती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे शिफा की इकलौती बहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी मीठी बातें करती हरदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की का नाम था अनम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे सौरव(100₹v) की प्यारी मैडम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की का नाम था अनम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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