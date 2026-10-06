मुझको डांटती फिरती रहती हरदम

कल्लू चौक से आती थी

काला चश्मा लगाती थी

दिल को जलाती थी

अरे गोरी गोरी एक मैडम



मुझको डांटती फिरती रहती हरदम

उस लड़की का नाम था अनम

अरे टुकुर टुकुर देखते रहते हम

उस लड़की का नाम था अनम



कभी कुर्ती में आती थी

कभी जींस पहनती थी

जब जब मुस्कुराती थी

अरे पागल हो जाते थे हम



उनकी नज़र पड़ती शर्मा जाते हम

उस लड़की का नाम था अनम

अरे गुस्से में भी प्यारी लगती एकदम

उस लड़की का नाम था अनम



Reception में बैठती थी

कभी लाइब्रेरी में दिखती थी

खाती पीती रहती थी

अरे शिफा की इकलौती बहन



मीठी मीठी बातें करती हरदम

उस लड़की का नाम था अनम

अरे सौरव(100₹v) की प्यारी मैडम

उस लड़की का नाम था अनम

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एक घंटा पहले