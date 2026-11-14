अनमोल लोगों की क़द्र तो बस ज़िंदगी सिखा देती है।

फर्क समझिए जनाब, आप महंगे हैं, हम कीमती हैं,

आपकी पहचान दौलत है, हमारी पहचान ज़मीनी है।

आपकी कीमत बाज़ारों में हर रोज़ लगाई जाती है,

हमारी क़द्र तो दिलों में ख़ामोशी से पाई जाती है।

आपको पाने की ख़्वाहिश में लोग हद से गुज़र जाते हैं,

हमें समझने वाले अक्सर उम्र भर साथ निभाते हैं।

आपके चेहरे पर चमक है, हमारे लहजे में नूर है,

आपको दौलत का नशा है, हमें अपने उसूलों का गुरूर है।

आपकी महफ़िल में चेहरे हैं, हमारे पास किरदार हैं,

आपके चाहने वाले हज़ारों, हमारे अपने वफ़ादार हैं।

आपकी शोहरत के चर्चे हैं, हमारी सादगी के फ़साने हैं,

आपके किस्से आज के हैं, हमारे रिश्ते पुराने हैं।

आपको खोकर लोग शायद कोई दूसरा ढूँढ़ लेंगे,

हमें खोकर लोग उम्र भर अधूरेपन से जूझेंगे।

आपको सजाकर रखा जाता है, हमें दिल में बसाया जाता है,

आपका मोल चुकाया जाता है, हमारा कर्ज़ निभाया जाता है।

आपकी चमक मौसमों की मोहताज हो सकती है,

हमारी पहचान वक़्त के साथ और ख़ास हो सकती है।

आपकी हस्ती का चर्चा किसी महफ़िल तक रहेगा,

हमारा ज़िक्र किसी की दुआओं में हमेशा रहेगा।

न हमें दौलत का नशा है, न शोहरत का ख़ुमार है,

हमारी ख़ामोशी में भी एक अलग ही वक़ार है। आपको ऊँचा दिखने का शौक़, हमें ऊँचा उठना है,

आपको दुनिया में छाना है, हमें दिलों में बसना है।

आप महंगे हैं तो महंगे ही रहिए, हमें कीमती रहने दीजिए,

आपको मुबारक ये बाज़ार, हमें अपनी हस्ती में रहने दीजिए।

क्योंकि बिकने वालों की कीमत तो दुनिया लगा देती है,

अनमोल लोगों की क़द्र तो बस ज़िंदगी सिखा देती है।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले