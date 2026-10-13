याद आणि आपुण पहाड़

सच सच बताया दाज्यू,

याद आणि आपुण पहाड़?



आमा-बुबू को ऊँ दुलार,

ईजा-बाबू दगड़, होई दिवाई-त्यार

राखी का दिनों में, बहिण्यूँ को प्यार,

फूलदेई में चेली-बेटियूँ फूल-बौछार।

उत्तराणिक कौतिक, औ नंदा की पुकार,

आ जावा भै-बहिन्यूँ, आपुण य पहाड़।



सच सच बताया दाज्यू,

याद आणि आपुण पहाड़...



असाड़ क मैण में जाँ छी रोपणी-धान,

सौण क मईण हूँ छ हरियाव त्यार

असौज क मैण में लगि जाँ छी घाँस को कटान,

कतुक प्यार! लागी छ हमकैं आपुण



सच सच बताया दाज्यू

याद आणि आपूण पहाड़



डाँना-काँना चमकाणि,

ऊ बुराँश जस लाल घाम,

'काफल-पाको' कूँणि,

य चैत की पुकार।



सच सच बताया दाज्यू

याद आणि आपूण पहाड़







गोर-बाछुन लेइबे, जंगौ जाड़,

कुबेर ह्वै जाण में, ईजा-बाबू को रिसौड़।

याद छू नौ-पाणी की ऊ मधुर मिठास,

गागरी भरी बेर, ल्यूँ छी हम रत्तैं ब्यांण।



सच सच बताया दाज्यू,

याद आणि आपुण पहाड़...





भट की चुटकाणी, औ झोली-भात,

आल्-टमाटर औ मेथी साग।

दूध-द्यूँ- दै की भारी भँकार,

माल्टा दगड़ी -

सिल-बट्ट में पीसी, लूण सुवाद।

सच सच बताया दाज्यू,

याद आणि आपुण पहाड़...



याद छ तुमकैं ऊ पाथर वाल मकान,

घर भितेर जाण कूँ ऊ खोई वाल द्वार।

अब त खोजे लेई नी मिलनी घिनौड़ी की ऊ पुकार,



सच सच बताया दाज्यू,

याद आणि आपुण पहाड़



भाग दौड़ की ई दूनी में, उ सुख काँ छू यार?

जब-जब याद आणि उ पवित्र धरती की,

आँखी भरि युनि मेरी, याद आणि आपुण पहाड़।



सच सच बताया दाज्यू,

याद आणि आपुण पहाड़...



-सौरभ जोशी

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एक घंटा पहले