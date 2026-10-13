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याद आणि आपुण पहाड़

Saurabh Joshi

Saurabh Joshi

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                            सच सच बताया दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपुण पहाड़?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आमा-बुबू को ऊँ दुलार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईजा-बाबू दगड़, होई दिवाई-त्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी का दिनों में, बहिण्यूँ को प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलदेई में चेली-बेटियूँ फूल-बौछार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तराणिक कौतिक, औ नंदा की पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जावा भै-बहिन्यूँ, आपुण य पहाड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपुण पहाड़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असाड़ क मैण में जाँ छी रोपणी-धान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौण क मईण हूँ छ हरियाव त्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असौज क मैण में लगि जाँ छी घाँस को कटान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कतुक प्यार! लागी छ हमकैं आपुण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपूण पहाड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाँना-काँना चमकाणि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊ बुराँश जस लाल घाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'काफल-पाको' कूँणि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
य चैत की पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपूण पहाड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोर-बाछुन लेइबे, जंगौ जाड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुबेर ह्वै जाण में, ईजा-बाबू को रिसौड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद छू नौ-पाणी की ऊ मधुर मिठास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गागरी भरी बेर, ल्यूँ छी हम रत्तैं ब्यांण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपुण पहाड़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भट की चुटकाणी, औ झोली-भात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आल्-टमाटर औ मेथी साग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध-द्यूँ- दै की भारी भँकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माल्टा दगड़ी -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिल-बट्ट में पीसी, लूण सुवाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपुण पहाड़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद छ तुमकैं ऊ पाथर वाल मकान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर भितेर जाण कूँ ऊ खोई वाल द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब त खोजे लेई नी मिलनी घिनौड़ी की ऊ पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपुण पहाड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग दौड़ की ई दूनी में, उ सुख काँ छू यार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब याद आणि उ पवित्र धरती की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखी भरि युनि मेरी, याद आणि आपुण पहाड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच सच बताया दाज्यू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आणि आपुण पहाड़...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सौरभ जोशी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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