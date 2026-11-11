वीणावादिनी! मेरी वाणी को नवप्राण दो

कुन्द-इन्दु-तुषार-सदृश धवल गौरवर्ण है,

श्वेत रूप, श्वेत वसन, ज्ञान-पारावार है।

शिव, विरंचि, हरि भी जिनका अहर्निश ध्यान धरते,

अविवेक के घोर तम का क्षणमात्र में संहार करते।

कर-कमल में पुस्तक सुशोभित, कंठ स्फटिकमाला सोहे,

स्वरों की अधिष्ठात्री माँ, मेरी वाणी को नव-प्राण दे।

वीणावादिनी माँ, अब अपनी वीणा की झंकार दे,

मेरे व्याकुल चित्त में भी, दिव्य स्वरों का संचार दे।

ज्ञान दें, विज्ञान दें, माँ अब तो मुझको तार दें,

शीघ्र ही इस कष्टमय भवसागर से पार दें।

-सौरभ जोशी

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एक घंटा पहले