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फिर भी इसका मर्म कहाँ कह पाएँगे।

Saurabh Joshi

Saurabh Joshi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रेम के धागे को पंक्तियों में पिरोना भाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार शब्दों में इसका मर्म, बयाँ कहाँ हो पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल प्रेम को मापना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उठो, नदी-गिरिवर को नापो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य हो तो फिर जाकर तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगाध सिंधु की गहराई को नापो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि इस कौतुक में भी जीत जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो माँ के आँचल में झाँककर देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का शाश्वत अर्थ समझना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो माँ की ममता को आँककर देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि प्रेम-तत्त्व को जान जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीवन का मोल समझ जाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चिदानंद की अनुपम भक्ति में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर निज मन को लगा पाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या प्रेम का अर्थ मात्र पाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जीवन भर साथ निभाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय हो तो फिर राघव से पूछो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योगेश्वर कृष्ण और मीरा से पूछो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि अनुराग में स्वार्थ भरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पावन प्रेम को जान न पाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस नश्वर जीवन का मोल न समझोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इसे भी सफल बना न पाओगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्वार्थ भाव को परखना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मूक पर्वतों से पूछो ज़रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविरल जल और औषधियाँ देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बदले में कुछ भी नहीं माँगते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रेम ने और विस्तार किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरुवर का विस्तृत रूप लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणवायु देकर इस अवनि को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सर्वस्व ही दान किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्रेम और व्यापक, गूढ़ बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता का रूप धरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने हमको जीवनदान दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले में तनिक भी कुछ न माँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब सृष्टि में अनुराग बढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने न जाने कितने रूप धरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी संगिनी, कभी सहचर बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जग में अनुपम रंग भरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब प्रेम का सत्य दिखलाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके अलौकिक स्वरूप को समझाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक अंश हृदय में धरकर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को अंतस तक पुलकित पाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम को शब्दों की सीमा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कभी न बाँध सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके विराट स्वरूप को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कभी न जान सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो पूर्ण ब्रह्म का प्रतिरूप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके विस्तार का न कोई अंत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से गगन को चूमकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में प्रेम का प्रकाश अनंत है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों प्रेम की गाथा गाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी इसका मर्म कहाँ कह पाएँगे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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