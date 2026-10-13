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पिता: बहुरूपी नेह का दरिया*

Saurabh Joshi

Saurabh Joshi

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                            जो जेठ की दुपहरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल छाँव बन जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूस की सर्द रातों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलाव बन हमारी कंपकंपी चुराते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की घनघोर बारिश में संबल बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें हर मुश्किल से बचाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता वह वृक्ष हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर मौसम में हमारी ढाल बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याँ देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ख़ुद पारस का पत्थर बन हमें स्वर्ण बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद कठिनाइयों से लड़कर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें सुखी बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जेठ की तपिश देखते, न पूस की रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन-रात कठिन परिश्रम से हमें सफल बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता वह मित्र हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर सुख-दुःख में साथ निभाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही-गलत की पहचान कराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें कर्तव्य-पथ दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के छल-प्रपंच समझाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तम राह दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता वह आदि गुरु हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उत्तम राह दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ुद भूखे रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी भूख मिटाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें नवीन वस्त्र दिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद जीर्ण वसन अपनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर से कठोर आवरण बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविरल स्नेह छुपाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता वह त्याग की मूरत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घर को स्वर्ग बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे जीवन की नैया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपट रूपी समंदर से पार लगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मार्ग से भटक जाने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे नवीन मार्ग दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन के अनुभवों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जीवन-पथ सहज बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता वह पतवार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी नैया पार लगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सौरभ जोशी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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