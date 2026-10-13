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जब पिता से बात मनवानी हो

Saurabh Joshi

Saurabh Joshi

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                            क्या माँ से बड़ा भी कोई ईश्वर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी ममता धरती को स्वर्ग बनाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौ मास गर्भ में रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंख्य दुःख सह जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक पीड़ा को सहकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें संसार दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ममता के आँचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने हर पल पाला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर अपने हिस्से का जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन को ढाला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद अपना पेट काटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें निवाला देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हिस्से के काँटों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से चुन लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लग जाए जो चोट मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दर्द उसे भी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी थोड़ी-सी तकलीफ़ों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का कोमल मन रोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे स्वभाव के बदलने पर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हँसकर बलैयाँ लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अस्वस्थ होने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूरी रात न सोती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ज्योतिष का कोई ज्ञान उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी चेहरा पढ़कर मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिल का हाल बता देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्रह-नक्षत्रों की गर्दिश को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ पल भर में हर लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की तपती हर ज्वाला को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ प्रेम से शीतल कर देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पिता से बात मनवानी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं माँ की ओट में छुप जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़ुद ताने सुनकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर ज़िद पूरी करवाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मन में यही सवाल उठे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या माँ से बड़ा कोई ईश्वर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सहकर दुनिया के हर दर्द को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें हौसला देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सौरभ जोशी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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