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मैं एक पुल बनना चाहता हूं

Saubhagya

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                            मैं एक पुल बनना चाहता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको पार करके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विद्यार्थी अपने स्कूल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किसान अपने खेत में जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मजदूर अपने काम पर जाए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लकड़हारा लकड़ी काटने जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चरवाहा अपनी गैया चराने जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मास्टर जी पढ़ाने जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक डॉक्टर साहिबा अस्पताल जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वापस पार करके...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यार्थी ज्ञान लेकर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान अपने अनाज लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजदूर अपनी रोटी लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकडहारा खूबसूरत फर्नीचर लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरवाहा अपनी गैया लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मास्टर जी कुछ नया सिखाकर आएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर साहिबा किसी को बचाकर आएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन में सबसे ज्यादा चाहता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहां पर बैठकर...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दादी/नानी किस्सा सुनाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दादा/ नाना जीवन को समझाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्रेमी जोड़ा बैठकर बातें करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई थका हारा बैठकर आराम करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दोस्ती हंसी ठिठोली करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बहन राखी बांधे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कथा सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नमाज़ पढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गीता पढ़े ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कुरान पढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई विज्ञान पढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदुस्तान पढ़े...
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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