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वह शहर गोरखपुर

SATYENDRA KUMAR

SATYENDRA KUMAR

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                            जिस शहर ने मुझे गढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शहर से मैं आगे बढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस शहर से सपना मैं बड़ा बड़ा गढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शहर का नाम गोरखपुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शहर को सलाम, गोरखपुर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गोरखपुर विश्वविद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का आलय, प्रकाश का आलय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां से स्नातकोत्तर मैंने किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग्रेजी मैं पढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत मैं पढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूगोल मैं पढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दिग्विजय नाथ महाविद्यालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बड़ा शिक्षालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां से मैंने एवं.टी. किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शहर जिसने मुझे ज्ञान दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको प्रणाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको सलाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आठों जाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे सड़क के किनारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढाबे ढेर सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वहां खा लेता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिटा अपना भूख लेता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे भूलूं मैं मैं उस शहर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्यारे ज्ञान के नगर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः प्रणाम उस शहर को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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