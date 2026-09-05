यह तन मन कुछ भी अपना नहीं है।

आज सपना अपना नहीं है

रविवार भी अपना नहीं है

नौकरी में सपना सपना नहीं है

यह तन मन कुछ भी अपना नहीं है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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54 मिनट पहले