ओ चंदा ओ!

ओ चांद! थोड़ा और नीचे आओ ना

अंजोर अंगना में मेरे फैलाओ ना

तनी नीचे अउर

तनी नीचे अउर

आओ ना

ओ चंदा ओ!

ओ चंदा ओ!

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले