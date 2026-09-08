माटी की महक

अपने गांव के माटी की महक के

सामने शहर बेकार लगता है

अपने बागिचे के चिड़ियों की चहक के

सामने सब कुछ बेकार लगता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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43 मिनट पहले