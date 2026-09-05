लगी है आग

मेरे अंदर लगी है आग

बोलो जला कर रख दूं किसको?

मेरे अंदर है तप त्याग

बोलो जी ला कर रख दूं किसको?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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39 मिनट पहले