जमीन से प्यार है

जमीन पर

बैठ कर

पढ़ें हैं हम

बढ़े हैं हम

हमको जमीन से प्यार है

उसको क्या जिसके लिए सोफा तैयार है?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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1 hour ago