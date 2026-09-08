गरीबों के घर क्यों जले?

धनीकों के घरों को बचाना है

गरीबों के घरों का जलाना है

आग को भी बात यह पता है

कि गरीबों से ही होती खता है।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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एक घंटा पहले