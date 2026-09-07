गंगा नदी अईली

गंगा नदी अईली हमर द्वारे

गंगा नदी अईली सुबह सकारे

धोअली खेत खलिहान

देख त तनी आपन बागान

बगईचवा में मां गंगा अईली

फसलवा सब डुबईली

पर माटी नया ले अईली

लईकन के मौज बा

खेलत देख उनकन के फौज बा

हमार बलिया जिला हिलेला

यहां आव बड़ा शांति मिलेला

सहज कुमार के मकानवा देख ना

गांव जवार के अंगनवा देख ना

हमार गछिया देख

गईया के बछिया देख

गईया चितकबरिया देख

गऊंवा जवारिया देख

आव बलिया बैरिया देख।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

48 मिनट पहले