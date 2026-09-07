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लोग जहां के छूते सर्वोच्च शिखर

SATYENDRA KUMAR

SATYENDRA KUMAR

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                            उत्तरप्रदेश के कोने में है एक जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको बागी बलिया का खिताब मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिया अंग्रेजों को हिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजादी का सूरज पहले यहां निकला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर यहीं अंग्रेजों का दम निकला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल पांडे,चित्तु पांडे का है यह जिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां गंगा, सरयू नदी का किनारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिला यह सबसे सुंदर और न्यारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिला यह मेरा प्यारा,राज दुलारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्मे हजारी प्रसाद द्विवेदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्मे परशुराम चतुर्वेदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन्मे चंद्रशेखर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुरली मनोहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यह सबसे मनोहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हमारा उन्नत भाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हैं हम कमाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग जहां के होते हैं निडर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग जहां के छूते सर्वोच्च शिखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हमारा मांझी पुल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां आजादी के खिले फूल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां लोग वीर व्रत धारी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां लोग साहस के पुजारी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गूंजते "सहज कुमार" के गान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां के लोग गुणों के खान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच के लिए लड़ना ही हमारी पहचान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां वहीं हमारा जन्म स्थान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां गंगा का मैदान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां खेत खलिहान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हीरा मोती के खान हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बागी बलिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बागी बैरिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बनाते इतिहास हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे इतिहास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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