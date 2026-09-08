दो दिलों के बीच में

दो दिलों के बीच में

गया खींच मैं

अब कहां जाऊं?

क्यों न स्वदेश से दिल लगाऊं?

और सब कुछ पाऊं।

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

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2 घंटे पहले