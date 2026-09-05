बचाओ नाक को

सबसे पहले तुम बचाओ अपने नाक को

नाक ही कट गई तो क्या दिखाओगे समाज को?

- सत्येन्द्र कुमार सिंह 'सहज'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले