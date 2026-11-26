सवेरा उसी के हिस्से की सबसे प्यारी रोशनी

अंधेरे के पार सवेरा

जब थक जाती हैं आँखें

अनमोल सपनों के बिखरने पर,

और सन्नाटा बोलने लगता है

बंद कमरों की दीवारों से टकराकर—

तब लगता है कि रात

अब शायद कभी ख़त्म नहीं होगी।

हमने भी देखे हैं वे पल,

जब अपने ही साए अजनबी लगने लगते हैं,

जब हँसी के पीछे छुपी थकान

बिना किसी शोर के टूटती है,

और सवालों की भीड़ में

एक छोटा-सा जवाब भी

मीलों दूर खड़ा दिखता है।

पर एक सच है

जो अंधेरे को सबसे ज़्यादा खलता है—

अंधेरा कितना भी गहरा हो,

उसकी कोई स्थायी सल्तनत नहीं होती।

वह बस एक ठहराव है,

एक परीक्षा है,

जो वक़्त के पहिए के आगे

झुकने के लिए मजबूर होता है।

देखो तो ज़रा,

क्षितिज के उस पार

कैसे धीरे-धीरे रंग बदल रहे हैं।

पहले एक हल्की-सी ठंडी हवा चलती है,

जो सूखी पत्तियों को नहीं,

बुझती हुई उम्मीदों को छूती है।

फिर बादलों की ओट से

एक सुनहरी लकीर झाँकती है—

न कोई शोर, न कोई दावा,

बस एक शांत, अडिग वादा:

"मैं आ गई हूँ।"

ये सवेरा कोई चमत्कार नहीं होता

जो सब कुछ रातोंरात बदल दे,

यह तो बस एक नई शुरुआत का न्योता है—

कि गिरे हुए पत्तों में भी

अभी जान बाकी है,

कि टूटे हुए ख़्वाबों की राख में भी

एक चिंगारी अभी सुलग रही है।

मत डरो अगर आज पाँव लड़खड़ाए हैं,

मत रोओ अगर किसी अपने ने हाथ छुड़ाया है।

जो चला गया, वह बस एक अध्याय था,

पूरी किताब अभी लिखनी बाकी है।

आँसुओं की हर बूँद में

एक नमकीन सबक छिपा है,

जो तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत,

पहले से ज़्यादा संवेदनशील

और पहले से ज़्यादा सच्चा बनाता है।

उठो,

खिड़की खोलो,

उस पहली धूप को अपने चेहरे पर महसूस करो

जो कहती है—

"बीती रात का बोझ वहीं छोड़ दो,

आज का आसमान तुम्हारा है।"

क्योंकि हर गहरी रात के बाद

एक सवेरा ज़रूर आता है,

और जो उस रात को सह लेता है,

सवेरा उसी के हिस्से की सबसे प्यारी रोशनी

बनकर मुस्कुराता है।

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22 मिनट पहले