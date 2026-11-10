और मैं राधा होकर भी तुझे भुला नहीं पाई।

हर रोज़ यमुना के किनारे बैठती हूँ,

तेरी बाँसुरी की धुन सुनने को।

हवा आज भी वैसी ही चलती है,

पर तू नहीं आता मुझे बुलाने को।



तेरे बिना वृंदावन भी सूना लगता है,

कदंब की छाँव में वो बात नहीं,

पायल तो आज भी पैरों में है,

पर तेरे बिना उसकी आवाज़ में वो मिठास नहीं।



कभी सोचती हूँ,

क्या तू अब भी मेरा नाम सुनकर मुस्कुराता है?

या द्वारिका की भीड़ में

वृंदावन कहीं पीछे छूट जाता है?



सुना है, अब तू द्वारिकाधीश कहलाता है,

राजपाट भी है और रुक्मिणी भी साथ है,

पर क्या कभी राजमहल की खिड़की से

तुझे यमुना का वो किनारा याद आता है?



काश, उस दिन जाने से पहले

एक बार मुझसे मिलने आ जाता

तो शायद मैं भी कह देती

कान्हा, मत जा,

तेरे बिना ये वृंदावन अच्छा नहीं लगता।



अब बस इतनी सी शिकायत है तुझसे,

तूने प्रेम तो अमर कर दिया हमारा,

पर मिलन हमारे भाग्य में क्यों नहीं लिखा?



तू कृष्ण होकर भी मुझे भूल नहीं पाया,

और मैं राधा होकर भी तुझे भुला नहीं पाई।

शायद यही हमारा प्रेम था

तू मेरा होकर भी मेरा न हुआ,

और मैं तेरी होकर भी

तुझे कभी अपना कह न सकी।

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57 मिनट पहले