आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Teen pachchis ki lokal
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

तीन पच्चीस की लोकल

Satish Borkar

Satish Borkar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पंद्रह बाई पंद्रह की डॉरमेट्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठूँसे हुए हैं जहाँ बेड आठ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा सा संभल कर न चले कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो गिर पड़ती है मच्छरदानी की रॉड।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ एक-एक करके रातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों का आना-जाना रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ रात के ठीक दो-पंद्रह पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक फोन में अलार्म बजता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी-अधूरी नींद से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अलसा के वह उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस खामोश कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों की नींद न टूटे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए घोर अँधेरे में तैयार हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चुपचाप बैग उठा के चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झींगुर की ध्वनि सहचर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्राम-गृह से प्लेटफॉर्म एक तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बारह कोच की सोती डेमू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ी है इस छोर से उस छोर तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम, मध्य और प्रारम्भ के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों इंजन को थपथपा कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डीजल व कूलेंट पिला कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों में वह नव प्राण भरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, नीचे देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाड़ी की रवानगी की तैयारी करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं बस तीन कर्मचारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुरू से अंत तक ट्रेन है खाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकेत प्राप्त होते ही तिमिर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन पच्चीस की लोकल चल पड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार उदास और सजग आँखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हेडलाइट की रोशनी में रेल लाइन परखती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई न उतरता है, न चढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर स्टेशन पर यह रुकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरण्य और अद्रि को भेदते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्व प्रभात की बेला में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने गंतव्य को पहुँचती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस मिनट के विश्राम के बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं थकी, जलती आँखों के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए नाम व नंबर को अपना कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रत्यावर्तन की राह वह पकड़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree