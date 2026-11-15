तुम्हारे बिना अब एक पल भी रहा नहीं जाता।

तुम्हारी बहुत याद आती है,

तुम आ क्यों नहीं जाते,

जितना मैंने चाहा है तुम्हें,

काश! तुम भी मुझे चाहते,

मेरी आँखों के ख़ामोश आँसू,

तुम कभी तो पढ़ पाते।



इन दूरियों का बोझ अब,

इस दिल से सहा नहीं जाता,

दिल की हर अनकही बात को,

लफ़्ज़ों में कहा नहीं जाता।



बस एक बार लौट आओ,

मेरी सूनी-सी ज़िंदगी में,

तुम्हारे बिन अब दिल मेरा,

कहीं लगता नहीं।



हर शाम तुम्हारी यादों में,

चुपके से ढल जाती है,

हर रात तुम्हारे ख़्वाबों में,

आँखें मेरी खो जाती हैं।



सुबह की पहली किरन भी,

अब वीरानी सी लाती है,

तुम्हारी कमी हर पल मुझे,

बस यूँ ही सताती है।



इन दूरियों का बोझ अब सहा नहीं जाता,

दिल की हर बात को लफ़्ज़ों में कहा नहीं जाता,

बस एक बार लौट आओ मेरी ज़िंदगी में,

तुम्हारे बिना अब एक पल भी रहा नहीं जाता।



अब तो साँसें भी थक चली हैं,

तेरा इंतज़ार करते-करते,

कहीं ये ज़िंदगी ही न छूट जाए,

तुम्हें याद करते-करते।

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एक घंटा पहले