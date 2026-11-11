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प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...

SARYU PRASAD

SARYU PRASAD

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जिस दिन उसकी कमियाँ तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप से प्यारी लगने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन उसकी भूलें ढँकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से भारी लगने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना तब मेरे मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम प्रेम के नहीं हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद के दाग भी लगें सुहाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूर से बढ़कर भाने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खामियों में भी उसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको अपने ही अक्स दिखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की दीवारें सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर में ही गिरने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना तब मेरे मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद के दाग भी लगें सुहाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूर से बढ़कर भाने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खामियों में भी उसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको अपने ही अक्स दिखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की दीवारें सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर में ही गिरने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना तब मेरे मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आँसू, उसकी पीड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी दुआओं में ढल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हर एक मुश्किल का हल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी इबादत बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से पहले नाम उसी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठों पर जो आने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना तब मेरे मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शर्त, न कोई बंधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाने की अभिलाषा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खुशियों में ही तेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह और हर आशा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर रहकर भी उसका होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुझको अपना लगने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन कहे ही मन की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह समझने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना तब मेरे मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम न केवल शब्दों में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वादों की कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो वह निर्मल सरिता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन में बहती जानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ समर्पण ही पूजा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और करुणा ही धर्म बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ हृदय के मंदिर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं परमात्मा बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना तब मेरे मीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम प्रेम के नहीं हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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