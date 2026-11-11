प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...

जिस दिन उसकी कमियाँ तुमको,

रूप से प्यारी लगने लगें,

जिस दिन उसकी भूलें ढँकना,

खुद से भारी लगने लगे।

समझ लेना तब मेरे मीत,

तुम प्रेम के नहीं हुए,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...



चाँद के दाग भी लगें सुहाने,

नूर से बढ़कर भाने लगें,

जब खामियों में भी उसकी,

तुमको अपने ही अक्स दिखें।

अहंकार की दीवारें सब,

पल भर में ही गिरने लगें,

समझ लेना तब मेरे मीत,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...



चाँद के दाग भी लगें सुहाने,

नूर से बढ़कर भाने लगें,

जब खामियों में भी उसकी,

तुमको अपने ही अक्स दिखें।

अहंकार की दीवारें सब,

पल भर में ही गिरने लगें,

समझ लेना तब मेरे मीत,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...



उसके आँसू, उसकी पीड़ा,

तेरी दुआओं में ढल जाए,

उसकी हर एक मुश्किल का हल,

तेरी इबादत बन जाए।

खुद से पहले नाम उसी का,

होंठों पर जो आने लगे,

समझ लेना तब मेरे मीत,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...



न कोई शर्त, न कोई बंधन,

न पाने की अभिलाषा हो,

उसकी खुशियों में ही तेरी,

हर सुबह और हर आशा हो।

दूर रहकर भी उसका होना,

जब तुझको अपना लगने लगे,

बिन कहे ही मन की बातें,

जब वह समझने लगे।

समझ लेना तब मेरे मीत,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...



प्रेम न केवल शब्दों में है,

न वादों की कहानी है,

प्रेम तो वह निर्मल सरिता,

जो मन में बहती जानी है।

जहाँ समर्पण ही पूजा हो,

और करुणा ही धर्म बने,

वहाँ हृदय के मंदिर में,

प्रेम स्वयं परमात्मा बने।

समझ लेना तब मेरे मीत,

तुम प्रेम के नहीं हुए,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ,

प्रेम स्वयं तुममें घटित हुआ...

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1 hour ago