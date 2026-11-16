बस यही एक कमी हर पल मुझे सताती है, कि तुम नहीं आती

याद बस याद तुम्हारी आती है, तुम नहीं आती,

आँखें आज भी तुम्हारी राहों पर बिछ जाती हैं, पर तुम नहीं आती।

हवाओं में आज भी तेरी खुशबू का एहसास बाकी है,

धड़कनें हर आहट पर तुझे ही बुलाती हैं, पर तुम नहीं आती।

चाँद निकलते ही इन आँखों से नींद रूठ जाती है,

तेरी बातें मुझे रात भर जगाती हैं, पर तुम नहीं आती।

कहने को तो वक़्त के साथ सब कुछ बदल गया है,

मगर मेरा दिल आज भी तेरा ही नाम गुनगुनाता है, पर तुम नहीं आती।

साँसें हर वक़्त तुम्हें बुलाती हैं, पर तुम नहीं आती,

बस यही एक कमी हर पल मुझे सताती है, कि तुम नहीं आती।

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