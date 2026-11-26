प्रेम करना, मगर ख़ुद को मत खोना

तुम अगर किसी से प्रेम करना,

तो ख़ुद को कभी मत खोना,

उसकी ख़ुशियों में ख़ुश रहना,

पर अपनी ख़ुशियों से मुँह मत मोड़ना।



तुम अगर किसी से प्रेम करना,

तो उसके हिसाब से मत जीना,

अपनी पहचान मिटाकर तुम,

उसकी पसंद का चेहरा मत बनना।



अगर तुम उसके मुताबिक़ ढलने लगोगे,

अपनी हर ख़्वाहिश को कुचलने लगोगे,

तो एक दिन ख़ुद से ही दूर हो जाओगे,

भीड़ में रहकर भी तन्हा हो जाओगे।



और याद रखना, यह ज़रूरी तो नहीं,

कि तुम जितना चाहो, वह भी उतना चाहे,

तुम ख़ुद को कितना भी बदल लो,

ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हें अपना बनाए।



प्रेम में समर्पण हो, पर आत्मसम्मान भी रहे,

दिल में चाहत हो, पर अपनी पहचान भी रहे,

प्रेम सब कुछ है, मगर पीड़ा नहीं,

किसी को चाहना ख़ुद को खो देना नहीं।



तुम उससे प्रेम करना, मगर ख़ुद से भी करना,

अपने सपनों के लिए भी थोड़ा जीना,

अपने चेहरे की मुस्कान को बचाए रखना,

अपनी ज़िंदगी को भी ख़ूबसूरत बनाए रखना।



क्योंकि जब तुम ख़ुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे,

अपने भीतर से मज़बूत और जीवंत रहोगे,

तभी तो किसी के लिए कुछ कर पाओगे,

अपने प्रेम को भी ख़ूबसूरती से निभा पाओगे।



इसलिए प्रेम करना तो दिल खोलकर करना,

मगर अपनी आत्मा का सौदा मत करना,

किसी के जीवन में उजाला बनकर जाना,

मगर ख़ुद का सूरज कभी मत बुझाना।



प्रेम करना, मगर ख़ुद को मत खोना,

किसी का होना, मगर ख़ुद का होना भी मत भूलना।

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59 मिनट पहले