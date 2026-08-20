मासूमियत का मोल

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Sarthak Piyush

Sarthak Piyush

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                            मासूम सा दिल, सादगी का वो गहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं आता इसे छल-कपट में बहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीधा-साधा जीवन, ना कोई चतुराई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां ने सदा इसकी ही कीमत उठाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फायदा उठा कर जो हँसते हैं बाहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में सुखी है उनका वो भीतर ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छल से जीता, वो खुशियाँ कहाँ पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर का सन्नाटा उसे हर पल सताएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल की दीवारों पर महल जो सजाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर ही अंदर वो खुद से डर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मासूम को ठग कर जीत मनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुकून की मीठी नींद कहाँ पाते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची खुशी का रास्ता सादगी से होकर जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को रोता देख जो हँस्से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो इंसान कहाँ कहलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तू अपनी इस साफ नीयत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कभी मलाल न कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां चाहे जो सोचे, तू अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का उजाला कम न कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासूमियत कमजोरी नहीं, एक वरदान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ दिल रखना ही इंसान की पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर की झूठी हँसी तो बस एक दिखावा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा सुकूं तो सिर्फ़ सच्चे दिल का बुलावा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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