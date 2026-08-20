सरकारी मुहर का समाज

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Sarthak Piyush

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                            गाँव की उन गलियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अजीब सा मंजर दिखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा-लिखा बस वही कहाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका सिक्का सरकारी बिकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्रियां सब धरी रह जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का मोल नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पा ले सरकारी कुर्सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वही आँखों का तारा होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज के लोगों की सोच न जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस दिशा में बहने लगी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची काबिलियत छोड़, दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस रुतबे के पीछे भागने लगी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस नजरिए से देखते हैं लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत का पैमाना भूल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ के एक टुकड़े के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अच्छे संस्कार दूर गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सरकारी नौकरी जेंसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गुनाह का पर्दा बन जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान ने की हों चाहे कितनी गलतियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको पल में छुपाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वो इंसान अंदर से कितना भी गलत क्यों न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दुनिया की नजरों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सबसे सही और बेदाग हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-: सार्थक पियुष सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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